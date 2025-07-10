روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية في هجوم جديد

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وجاء في بيان الوزارة: "بين الساعة 15:00 16:30 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي 25 طائرة مسيرة، منها 14 فوق أراضي مقاطعة بريانسك و ثماني طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وثلاث فوق منطقة موسكو".