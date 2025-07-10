جمود في محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

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أجرى رئيس وزراء ورئيس أذربيجان محادثات في ، الخميس، من دون إعلان إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود بين البلدين.وخاضت ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي السابق كان النصر فيها من نصيب أرمينيا، والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول 2023، نقلا عن "فرانس برس".وأفاد مكتبا الزعيمين بأن وعلييف عقدا محادثات في العاصمة . ولم يشر البيان الختامي الصادر عن وزارتي خارجية البلدين بشكل منفصل إلى إحراز تقدم.وقال البيان إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة المفاوضات الثنائية وتدابير بناء الثقة بين البلدين".وأضاف البيان: "تم التأكيد أن المفاوضات الثنائية تُمثل الوسيلة الأكثر فعالية لمعالجة كل المتعلقة بعملية التطبيع، وعلى هذا الأساس، تم الاتفاق على مواصلة هذا الحوار الهادف إلى تحقيق نتائج" وترسيم الحدود المشتركة. (العربية)