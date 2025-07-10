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عربي-دولي

جمود في محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:45
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أجرى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف محادثات في الإمارات، الخميس، من دون إعلان إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود بين البلدين.
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وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي السابق كان النصر فيها من نصيب أرمينيا، والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول 2023، نقلا عن "فرانس برس".

وأفاد مكتبا الزعيمين بأن باشينيان وعلييف عقدا محادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ولم يشر البيان الختامي الصادر عن وزارتي خارجية البلدين بشكل منفصل إلى إحراز تقدم.

وقال البيان إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة المفاوضات الثنائية وتدابير بناء الثقة بين البلدين".

وأضاف البيان: "تم التأكيد أن المفاوضات الثنائية تُمثل الوسيلة الأكثر فعالية لمعالجة كل القضايا المتعلقة بعملية التطبيع، وعلى هذا الأساس، تم الاتفاق على مواصلة هذا الحوار الهادف إلى تحقيق نتائج" وترسيم الحدود المشتركة. (العربية)

 
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