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عربي-دولي

بيان جديد من الصحة في غزة يكشف أرقاماً مروعة لشهداء وجرحى الحرب الإسرائيلية

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:40
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صدر الخميس، عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، حيث استقبلت مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 82 شهيدا 1ذو247 جريحاً.
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وذكرت الصحة بغزة في بيانها أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".


وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 57762 شهيداً و137656 إصابة منذ السابع من تشرين الاول للعام 2023.


وأفادت بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 حتى اليوم، بلغت 7200 شهيد و25615 إصابة.


وأوضحت أنه ضمن "شهداء لقمة العيش"، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات 9 شهداء وأكثر من 78 إصابة، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 782 شهيداً وأكثر من 5179 إصابة.


وأهابت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيانها بذوي القتلى والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.
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