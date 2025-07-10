بيان جديد من الصحة في غزة يكشف أرقاماً مروعة لشهداء وجرحى الحرب الإسرائيلية

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وذكرت الصحة بغزة في بيانها أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 57762 شهيداً و137656 إصابة منذ السابع من تشرين الاول للعام 2023.وأفادت بأن حصيلة والإصابات منذ 18 آذار 2025 حتى اليوم، بلغت 7200 و25615 إصابة.وأوضحت أنه ضمن " "، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات 9 شهداء وأكثر من 78 إصابة، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 782 شهيداً وأكثر من 5179 إصابة.وأهابت بغزة في بيانها بذوي القتلى والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات .