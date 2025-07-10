هل زوّدت هيلاري كلينتون إيران باليورانيوم؟

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أثارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات حول علاقة الرئيس الأميركي السابق ، ومن بعده ، ووزيرة الخارجية السابقة بالبرنامج ، وما إذا كانت الإدارات السابقة ساهمت بشكل مباشر في رفد باليورانيوم.وجاء في المنشورات المتداولة بكثرة في ، خلال الأيام الماضية، أن " مدت إيران باليورانيوم اللازم لبرنامجها النووي، ومن ثم تمويل بقيمة 1.7 مليار دولار من ، وتالياً إفراج عن 16 مليار دولار من أموال إيران المجمدة".وفي الحقيقة، لا يبدو الأمر كما في المنشور الرائج، فعلى الرغم من أن كلينتون لعبت دوراً حاسماً في صياغة الإيراني عام 2015، كما ورد أنها "أدركت صعوبة التوصل إلى حل بجعل قدرات تخصيب اليورانيوم صفر"، وفقاً لكبير مساعديها في السياسة الخارجية، فإن هذا لا يعني أن الاتفاق، ناهيك عن كلينتون تحديداً، قد زوّدت إيران باليورانيوم.ومن بين تلك الاتهامات المتباينة، جرى تأكيد صحة الادعاء القائل بأن بايدن فكّ تجميد 16 مليار دولار من الأموال المخصصة لإيران فقط، في تحقيق أجراه موقع "سنوبس" المختص بتتبع الحقائق وكشفها، الذي تواصل مع مكتب كلينتون للسؤال عن علاقتها بالبرنامج النووي الإيراني، قائلاً: "تواصلنا مع مؤسسة كلينتون طلباً للتعليق على هذا الادعاء، وسنحدّث الرد لاحقاً، حال وجود أي إجابة". (الامارات 24)