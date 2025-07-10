بشأن إنهاء حرب غزة... هذا ما أعلنه نتنياهو

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وقال خلال لقاء مع عائلات المحتجزين في : "نريد إنهاء الحرب في غزة بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار".وأوضح أن تسعى جاهدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة جميع المحتجزين بعد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما المنصوص عليه في الاتفاق الذي يجري التوصل إليه مع .تابع نتنياهو: "لن أسمح لحماس بالبقاء في القطاع.. لن يحدث ذلك.. لن أتنازل عن هذه القضية، لكنني سأحرص على مغادرة الجميع، حتى آخر محتجز.. من المستحيل التوصل إلى اتفاق شامل.. ولكن بين مغادرة أول ثمانية محتجزين أحياء ومغادرة آخر اثنين منهم في إطار خطة ويتكوف، سنعمل خلال تلك الفترة على إنهاء الحرب برمتها".أضاف: "هناك أمور لا يمكنني التحدث عنها معكم. هناك أمور تنجز بهدوء ولن أشارككم بها لأنها يجب أن تبقى سرية. نحن بالفعل الصحيح. الأمور تتقدم. سيستغرق الأمر بعض الوقت. تحلوا بالصبر".