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عربي-دولي

لأول مرة في تاريخهما... بريطانيا وفرنسا تتفقان على تنسيق الردع النووي

Lebanon 24
10-07-2025 | 12:42
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن وباريس وقعتا، يوم الخميس، إعلانًا يهدف إلى تنسيق "أنظمة الردع النووي المستقلة" بين البلدين.
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وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي عقب قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "وقعنا إعلان نورثوود، مؤكدين لأول مرة أننا سننسق رادعنا النووي المستقل".


وأضاف: "ابتداء من اليوم، سيعلم خصومنا أن أي تهديد خطير لهذه القارة (الأوروبية) سيؤدي إلى رد فعل مشترك من بلدينا".


وأعلنت فرنسا وبريطانيا عن خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدفاعية، حيث أكدت الدولتان استعدادهما لتنسيق ردعهما النووي من أجل حماية أوروبا من أي "تهديدات قصوى".

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