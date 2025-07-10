لأول مرة في تاريخهما... بريطانيا وفرنسا تتفقان على تنسيق الردع النووي

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وقال ستارمر خلال عقب قمة ثنائية مع الرئيس : "وقعنا إعلان نورثوود، مؤكدين لأول مرة أننا سننسق رادعنا النووي المستقل".وأضاف: "ابتداء ، سيعلم خصومنا أن أي تهديد خطير لهذه القارة (الأوروبية) سيؤدي إلى رد فعل مشترك من بلدينا".وأعلنت وبريطانيا عن خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدفاعية، حيث أكدت الدولتان استعدادهما لتنسيق ردعهما النووي من أجل حماية من أي "تهديدات قصوى".