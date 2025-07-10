في الجزائر... حريق يقتل 6 أفراد من عائلة واحدة

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شهدت بلدية بني صميل في ولاية تلمسان غرب ، حادثة مأسوية راح ضحيتها 6 أفراد من عائلة واحدة بعد اندلاع حريق في منزلهم العائلي.وتفيد المعلومات الأولية أن أسباب الحريق تعود إلى تسرب داخل المنزل. (روسيا اليوم)