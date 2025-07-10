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عربي-دولي

في الجزائر... حريق يقتل 6 أفراد من عائلة واحدة

Lebanon 24
10-07-2025 | 13:23
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شهدت بلدية بني صميل في ولاية تلمسان غرب الجزائر، حادثة مأسوية راح ضحيتها 6 أفراد من عائلة واحدة بعد اندلاع حريق في منزلهم العائلي.
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وتفيد المعلومات الأولية أن أسباب الحريق تعود إلى تسرب الغاز داخل المنزل. (روسيا اليوم)
 
 
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