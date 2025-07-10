10 خيارات... هكذا سيتحرّك الإتّحاد الأوروبيّ ضدّ إسرائيل

Advertisement

عرضت الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد ، 10 خيارات لاتّخاذ إجراءات دبلوماسية ضدّ بعدما خلصت الشهر الماضي إلى وجود "مؤشرات" على أن انتهكت التزامات مرتبطة بحقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل.وتضمنت وثيقة جرى إعدادها للدول الأعضاء في التكتل، خطوات مؤثرة مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين وإسرائيل وأخرى أقل وطأة، منها تعليق مشاريع تقنية بين الاتحاد وتل أبيب.