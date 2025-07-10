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عربي-دولي

10 خيارات... هكذا سيتحرّك الإتّحاد الأوروبيّ ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
10-07-2025 | 13:30
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عرضت دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، 10 خيارات لاتّخاذ إجراءات دبلوماسية ضدّ إسرائيل بعدما خلصت الشهر الماضي إلى وجود "مؤشرات" على أن تل أبيب انتهكت التزامات مرتبطة بحقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل.
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وتضمنت وثيقة جرى إعدادها للدول الأعضاء في التكتل، خطوات مؤثرة مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وأخرى أقل وطأة، منها تعليق مشاريع تقنية بين الاتحاد وتل أبيب.
وتتطلب معظم الإجراءات موافقة كافة أو معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ. (الامارات 24)
 
 
 
 

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