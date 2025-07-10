في مؤتمر مع ستارمر... ماكرون يحث على اعتراف دولي مشترك بدولة فلسطين

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وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء "اؤمن بمستقبل حل الدولتين.. الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام".