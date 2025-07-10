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عربي-دولي
في مؤتمر مع ستارمر... ماكرون يحث على اعتراف دولي مشترك بدولة فلسطين
Lebanon 24
10-07-2025
|
12:43
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دعا
الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون
الخميس إلى اعتراف مشترك بدولة
فلسطين
من جانب
فرنسا
والمملكة المتحدة، معتبرا أنه الطريق "
الوحيد الذي
يؤدي الى أفق للسلام" بين
إسرائيل
والفلسطينيين.
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وقال
ماكرون
في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
"اؤمن بمستقبل حل الدولتين.. الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في
باريس
ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام".
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