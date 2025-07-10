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إدخال أوّل شحنة وقود لغزة منذ 130 يوماً

Lebanon 24
10-07-2025 | 14:04
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أعلنت الأمم المتحدة عن إدخال شحنة وقود إلى قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة أشهر.
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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريح، "إن فريقا تابعا للمنظمة أدخل نحو 75 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، وهي أول شحنة من هذا النوع منذ 130 يوما".

وأضاف دوجاريك: "الكمية التي تم إدخالها يوم أمس لا تكفي لتغطية يوم واحد حتى من احتياجات الطاقة، لا يزال الوقود ينفد، وستتوقف الخدمات إذا لم تدخل على الفور كميات أكبر بكثير". (العربية)
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