المرأة الأكثر تأثيرًا في إسرائيل؟ تساؤلات بشأن دور سارة نتنياهو السياسي

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أثار الحضور البارز لسارة في ، هذا الأسبوع، تساؤلات جديدة حول موقعها في السياسة ، سواء عند تناولها العشاء قبالة الرئيس الأميركي ترمب أو مرافقة زوجها في زيارة رسمية للبنتاغون.سارة نتنياهو، الزوجة الثالثة لرئيس الوزراء وأم اثنين من أبنائه، لطالما كانت محط أنظار ، خصوصاً بسبب مزاعم حول مشاركتها في القرارات السياسية التي يتخذها زوجها.عبارة «زوجتي وأنا...» يستخدمها كثيراً في تصريحاته الرسمية، مما يعزز موقع سارة على الساحة العامة.هذا الأسبوع، خلال زيارة رئيس الوزراء لواشنطن لإجراء سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى التي ناقش خلالها مع الرئيس الأميركي احتمال اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كانت زوجته حاضرة بشكل ملحوظ.ظهرت، الثلاثاء، وهي تجلس قبالة ترمب في عشاء رسمي عقب اجتماع بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء .وبعد يومين، ظهرت إلى جانب زوجها مع الأميركي بيت هيغسيث وزوجته، لدى وصولهم لحضور اجتماعات في البنتاغون.لكن الشائعات كانت قد بدأت حتى قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن.فعشية الرحلة، أعلن مكتب رئيس الوزراء استقالة المتحدث باسمه عومر دوستري.وبعد ساعات قليلة، وفي أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن تورط زوجته في القرار، صدر بيان آخر ينفي أي ضلوع لها في الأمر.واجهت سارة نتنياهو عدة تحقيقات، منها قضايا فساد واحتيال وخيانة أمانة، كما تم استجوابها في إطار محاكمة الفساد المستمرة التي يواجهها زوجها.وفي فيديو نُشر في كانون الأول 2024، نفى نتنياهو أن تكون زوجته شاركت في تعيينات حكومته أو اطلعت على أسرار الدولة.جاء ذلك بعد تحقيق أجرته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية حول سارة نتنياهو، وصفه رئيس الوزراء بأنه «حملة اضطهاد سياسي».عام 2021، قال مسؤول سابق رفيع إنه شاهد عقداً وقعه نتنياهو ينص على أن لسارة دوراً في تعيين رؤساء الإسرائيلية.وردّ مكتب رئيس الوزراء على ذلك ببيان مقتضب وصفه بـ«محض كذب». وخسر المسؤول السابق دعوى التشهير التي أقامها عليه محامي نتنياهو.وعندما عيّن رئيس الوزراء ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز (الشاباك) في أيّار، أشار الصحافيون الإسرائيليون مرة أخرى إلى التأثير المحتمل لسارة نتنياهو، التي يُعتقد أنها قريبة من أوساط زيني.بعد زُهاء عامين على بدء حرب ضد حركة «حماس» في غزة، يبدو أن سارة نتنياهو رسخت مكانتها لتصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ إذ ينسب لها البعض تأثيراً متزايداً في الاستراتيجية.في أيار، عندما صحّحت سارة نتنياهو لزوجها عدد الرهائن الأحياء في غزة خلال لقاء مصور مع عائلات الرهائن، سرت شائعات أنها كانت على اطلاع على معلومات سرية.ووصف الصحافي وكاتب السيرة الذاتية لبنيامين نتنياهو، بن كَسبيت، سارة بأنها «رئيسة الوزراء الفعلية».وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، الأربعاء، وصف نتنياهو زوجته بأنها «شريكة رائعة».