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عربي-دولي

مفاجأة... هذا ما أعلنه عراقجي بشأن الحوار مع واشنطن

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:13
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كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم، أنّ "إيران منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن الملف النووي شرط أن تقدم ضمانات ضد أي عدوان". 
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واعتبر عراقجي في حديث لمجلة "لوموند" الفرنسية، أن "القدرة الصاروخية لإيران تُعدّ قوة دفاعية ورادعة وليست محل تفاوض".
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