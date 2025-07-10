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السودان.. نزوح المئات من المعارك في شمال كردفان

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:40
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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الخميس، عن نزوح 700 أسرة سودانية من مدينة بارا بولاية شمال كردفان (جنوب)، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما بين يومي الجمعة والأربعاء الماضيين.
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وقالت المنظمة، في بيان، إن فرقها سجّلت نزوح أسر من أحياء متعددة في مدينة بارا، بشمال كردفان، وانتقالها إلى مناطق داخل ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض (جنوب) والخرطوم (وسط). وأكدت أن "الوضع لا يزال متوتراً".
وتسعى القوات السودانية لاستعادة بارا، التي تعد معقلاً رئيسياً لقوات الدعم السريع في شمال كردفان، وتشهد منذ أيام معارك عنيفة بين الطرفين، حيث سيطر الجيش على أجزاء واسعة من الولاية مؤخراً.
وتكمن أهمية بارا في موقعها الاستراتيجي الذي يربط إقليمي كردفان (جنوب) ودارفور (غرب) بالعاصمة الخرطوم عبر طريق وطني يصل إلى أم درمان (غربي الخرطوم).
(العربية)

 
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