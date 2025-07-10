إنخفاض غير مسبوق... كيف أثّرت الحرب على عدد سكان غزة؟

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وأضاف الجهاز: "قُدر عدد السكان بحوالي 5.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون من الذكور و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في أراضي العام 1948".



وتابع البيان: "أما في الشتات، فتشير التقديرات إلى وجود نحو 7.8 مليون فلسطيني، منهم 6.5 مليون في ".



وأوضح أن عدد سكان انخفض "بمقدار 10% عما كان مقدراً لمنتصف العام 2025".



وتقول في غزة إن الحملة التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول 2023، أسفرت عن إستشهاد أكثر من 57 ألف فلسطيني، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان غزة تقريباً. ذكر موقع " 24"، أنّ الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء كشف أنّ عدد حتى منتصف العام الحالي تجاوز 15 مليون نسمة.وأضاف الجهاز: "قُدر عدد السكان بحوالي 5.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون من الذكور و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في أراضي العام 1948".وتابع البيان: "أما في الشتات، فتشير التقديرات إلى وجود نحو 7.8 مليون فلسطيني، منهم 6.5 مليون في ".وأوضح أن عدد سكان انخفض "بمقدار 10% عما كان مقدراً لمنتصف العام 2025".وتقول في غزة إن الحملة التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول 2023، أسفرت عن إستشهاد أكثر من 57 ألف فلسطيني، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان غزة تقريباً.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء: "نتيجة للعدوان ، ووفقاً للمعطيات الأخيرة، سجل قطاع غزة انخفاضاً غير مسبوق في عدد السكان، بفعل تزايد أعداد والمفقودين، ومغادرة الآلاف خارج القطاع، إلى جانب تراجع معدلات المواليد".

وأضاف: "من المتوقع أن يطرأ تغير جذري في التركيب والنوعي للسكان في قطاع غزة، نتيجة الاستهداف المتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي للفئات العمرية الشابة، لا سيما الأطفال والشباب".

وتابع: "هذا الاستهداف يُهدّد بتشويه شكل الهرم السكاني، وبخاصة في قاعدته التي تمثل أساس النمو الطبيعي لأي مجتمع".

واستعرض الجهاز في بيانه الواقع السكاني للفلسطينيين، وقال: "المجتمع الفلسطيني يتميّز بتركيبة سكانية شابة بشكل واضح، حيث يشكل الأفراد تحت سن 30 عاماً نسبة 65% من إجمالي السكان في ".

وأضاف: "تُظهر البيانات تفاوتاً بين المناطق، حيث تبلغ هذه النسبة 63% في ، وترتفع إلى 68% في قطاع غزة". (الامارات 24)