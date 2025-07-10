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عربي-دولي
إنخفاض غير مسبوق... كيف أثّرت الحرب على عدد سكان غزة؟
Lebanon 24
10-07-2025
|
16:00
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ذكر موقع "
الامارات
24"، أنّ الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء كشف أنّ عدد
الفلسطينيين
حتى منتصف العام الحالي تجاوز 15 مليون نسمة.
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وأضاف الجهاز: "قُدر عدد السكان بحوالي 5.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون من الذكور و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في أراضي العام 1948".
وتابع البيان: "أما في الشتات، فتشير التقديرات إلى وجود نحو 7.8 مليون فلسطيني، منهم 6.5 مليون في
الدول العربية
".
وأوضح أن عدد سكان
قطاع غزة
انخفض "بمقدار 10% عما كان مقدراً لمنتصف العام 2025".
وتقول
وزارة الصحة
في غزة إن الحملة
الإسرائيلية
التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول 2023، أسفرت عن إستشهاد أكثر من 57 ألف فلسطيني، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان غزة تقريباً.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء: "نتيجة للعدوان
الإسرائيلي
، ووفقاً للمعطيات الأخيرة، سجل قطاع غزة انخفاضاً غير مسبوق في عدد السكان، بفعل تزايد أعداد
الشهداء
والمفقودين، ومغادرة الآلاف خارج القطاع، إلى جانب تراجع معدلات المواليد".
وأضاف: "من المتوقع أن يطرأ تغير جذري في التركيب
العمري
والنوعي للسكان في قطاع غزة، نتيجة الاستهداف المتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي للفئات العمرية الشابة، لا سيما الأطفال والشباب".
وتابع: "هذا الاستهداف يُهدّد بتشويه شكل الهرم السكاني، وبخاصة في قاعدته التي تمثل أساس النمو الطبيعي لأي مجتمع".
واستعرض الجهاز في بيانه الواقع السكاني للفلسطينيين، وقال: "المجتمع الفلسطيني يتميّز بتركيبة سكانية شابة بشكل واضح، حيث يشكل الأفراد تحت سن 30 عاماً نسبة 65% من إجمالي السكان في
فلسطين
".
وأضاف: "تُظهر البيانات تفاوتاً بين المناطق، حيث تبلغ هذه النسبة 63% في
الضفة الغربية
، وترتفع إلى 68% في قطاع غزة". (الامارات 24)
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