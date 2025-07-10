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قتلى وجرحى... إنهيار مبنى على قوّة إسرائيليّة

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:47
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة مساء اليوم، عن وقوع حدث أمني صعب على أحد محاور القتال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مبنى مفخخا انهار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي.
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وأشارت مواقع إخبارية إسرائيلية إلى أن تبادلا لإطلاق النار يجري بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب الإعلام الإسرائيليّ، تُشير الأنباء الأولية إلى مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وأوضحت أن طائرات سلاح الجوّ تعمل على إجلاء المصابين من مكان الحادث، وسط غطاء ناري ضخم. (روسيا اليوم)
 
 
 
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