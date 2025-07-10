قتلى وجرحى... إنهيار مبنى على قوّة إسرائيليّة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة مساء اليوم، عن وقوع حدث أمني صعب على أحد محاور القتال في ، مشيرة إلى أن مبنى مفخخا انهار على قوة تابعة للجيش .وأشارت مواقع إخبارية إسرائيلية إلى أن تبادلا لإطلاق النار يجري بين القوات والفصائل في مدينة جنوبي قطاع غزة.وبحسب الإعلام الإسرائيليّ، تُشير الأنباء الأولية إلى مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة آخرين.وأوضحت أن طائرات سلاح الجوّ تعمل على إجلاء المصابين من مكان الحادث، وسط غطاء ناري ضخم. (روسيا اليوم)