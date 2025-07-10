بعد أيام من حريق ضخم... النيران تشتعل مجددًا في سنترال رمسيس

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ومساء الإثنين الماضي اندلع حريق هائل استمر 18 ساعة في مبنى سنترال رمسيس، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، وأدى الحريق إلى انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والأرضي والهاتف الثابت، وتعطل خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني، كما تأثرت خدمات الطيران والمعاملات البنكية.وأخرج الحريق السنترال تماما عن الخدمة ونقلت بعض الشبكات إلى سنترال في منطقة مجاورة، وعادت بعض الخدمات إلى العمل فيما تقول الحكومة بأن الخدمة ستنتظم بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.