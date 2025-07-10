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عربي-دولي

بعد أيام من حريق ضخم... النيران تشتعل مجددًا في سنترال رمسيس

Lebanon 24
10-07-2025 | 16:02
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اندلع حريق جديد، بشكل مفاجئ، في مبنى سنترال رمسيس وسط العاصمة المصرية القاهرة
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ومساء الإثنين الماضي اندلع حريق هائل استمر 18 ساعة في مبنى سنترال رمسيس، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، وأدى الحريق إلى انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والأرضي والهاتف الثابت، وتعطل خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني، كما تأثرت خدمات الطيران والمعاملات البنكية.



وأخرج الحريق السنترال تماما عن الخدمة ونقلت بعض الشبكات إلى سنترال الروضة في منطقة مجاورة، وعادت بعض الخدمات إلى العمل فيما تقول الحكومة بأن الخدمة ستنتظم بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.
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