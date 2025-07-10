زيلينسكي: تلقينا إشارات حول استئناف المساعدات الأميركية

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قال الرئيس الأوكراني الخميس إن تلقت "جميع الإشارات السياسية اللازمة" بشأن استئناف المساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بعد ما محادثات وصفها بأنها "بنّاءة" مع نظيره الأميركي .وأضاف أن لديها "جدول زمني وتفاصيل" بشأن إمدادات الأسلحة .كما أشاد الرئيس الأوكراني بمشاركة ممثلي في اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا.في سياق آخر كشف زيلينسكي أنه سيغير سفير بلاده في ويفكر في تعيين رستم أوميروف في هذا المنصب.وأوضح إن المهمة الرئيسية ستكون تعزيز جهود أوكرانيا الدفاعية في الحرب ضد ، مضيفاً أن أوميروف شخصية مهمة للقيام بذلك.في سياق آخر، أعلن الرئيس الأوكراني أن أبدت استعدادها لتمويل شراء نظامين من منظومات الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" الأميركي الصنع لصالح كييف.وقال زيلينسكي خلال الخميس في ، حيث يُعقد مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا: "ألمانيا مستعدة – لدينا اتفاق – لتمويل شراء نظامين". وأضاف أن هناك أيضاً تعهداً من بتمويل شراء منظومة "باتريوت" إضافية. (العربية)