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عربي-دولي
زيلينسكي: تلقينا إشارات حول استئناف المساعدات الأميركية
Lebanon 24
10-07-2025
|
16:30
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قال الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الخميس إن
كييف
تلقت "جميع الإشارات السياسية اللازمة" بشأن استئناف المساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بعد ما محادثات وصفها بأنها "بنّاءة" مع نظيره الأميركي
دونالد ترامب
.
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وأضاف
زيلينسكي
أن
أوكرانيا
لديها "جدول زمني وتفاصيل" بشأن إمدادات الأسلحة
القادمة
.
كما أشاد الرئيس الأوكراني بمشاركة ممثلي
الولايات المتحدة
في اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا.
في سياق آخر كشف زيلينسكي أنه سيغير سفير بلاده في
واشنطن
ويفكر في تعيين
وزير الدفاع
رستم أوميروف في هذا المنصب.
وأوضح إن المهمة الرئيسية ستكون تعزيز جهود أوكرانيا الدفاعية في الحرب ضد
روسيا
، مضيفاً أن أوميروف شخصية مهمة للقيام بذلك.
في سياق آخر، أعلن الرئيس الأوكراني أن
ألمانيا
أبدت استعدادها لتمويل شراء نظامين من منظومات الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" الأميركي الصنع لصالح كييف.
وقال زيلينسكي خلال
مؤتمر صحفي
الخميس في
روما
، حيث يُعقد مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا: "ألمانيا مستعدة – لدينا اتفاق – لتمويل شراء نظامين". وأضاف أن هناك أيضاً تعهداً من
النرويج
بتمويل شراء منظومة "باتريوت" إضافية. (العربية)
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