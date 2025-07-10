Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: تلقينا إشارات حول استئناف المساعدات الأميركية

Lebanon 24
10-07-2025 | 16:30
A-
A+

Doc-P-1389648-638877871788698596.jpg
Doc-P-1389648-638877871788698596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن كييف تلقت "جميع الإشارات السياسية اللازمة" بشأن استئناف المساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بعد ما محادثات وصفها بأنها "بنّاءة" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا لديها "جدول زمني وتفاصيل" بشأن إمدادات الأسلحة القادمة.

كما أشاد الرئيس الأوكراني بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة في اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا.

في سياق آخر كشف زيلينسكي أنه سيغير سفير بلاده في واشنطن ويفكر في تعيين وزير الدفاع رستم أوميروف في هذا المنصب.

وأوضح إن المهمة الرئيسية ستكون تعزيز جهود أوكرانيا الدفاعية في الحرب ضد روسيا، مضيفاً أن أوميروف شخصية مهمة للقيام بذلك.

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأوكراني أن ألمانيا أبدت استعدادها لتمويل شراء نظامين من منظومات الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" الأميركي الصنع لصالح كييف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي الخميس في روما، حيث يُعقد مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا: "ألمانيا مستعدة – لدينا اتفاق – لتمويل شراء نظامين". وأضاف أن هناك أيضاً تعهداً من النرويج بتمويل شراء منظومة "باتريوت" إضافية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: تلقينا رسائل من الأميركيين حول رغبتهم بالحوار
lebanon 24
11/07/2025 04:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة كارثية رغم استئناف دخول المساعدات
lebanon 24
11/07/2025 04:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مصدر: نتنياهو روج لفكرة استئناف المساعدات في مجلس الوزراء باعتبارها مسألة شكلية
lebanon 24
11/07/2025 04:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: على إسرائيل استئناف دخول المساعدات إلى غزة فوراً ودون عوائق
lebanon 24
11/07/2025 04:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:06 | 2025-07-10
17:59 | 2025-07-10
16:37 | 2025-07-10
16:02 | 2025-07-10
16:00 | 2025-07-10
15:47 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24