بالفيديو... ترامب يُحرج رئيس هذه الدولة: أذكر اسمك وبلدك

في لقائه أمس مع 5 رؤساء أفارقة ( ليبيريا، السنغال، موريتانيا، غينيا بيساو، والغابون)، ورغم أن دولهم تملك ثرواتٍ معدنيةً هائلةً تحتاجها الولايات المتحدة بشدة، لم يُخفِ الرئيس ترامب نزعته العنصرية ولا تعامله الفوقي المتجذر.
تعامل ترامب بمنطق السيد الأبيض الذي يرى في الآخر مجرد… pic.twitter.com/4XoX6S9sd5
— Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) July 10, 2025
في لقائه أمس مع 5 رؤساء أفارقة ( ليبيريا، السنغال، موريتانيا، غينيا بيساو، والغابون)، ورغم أن دولهم تملك ثرواتٍ معدنيةً هائلةً تحتاجها الولايات المتحدة بشدة، لم يُخفِ الرئيس ترامب نزعته العنصرية ولا تعامله الفوقي المتجذر.
تعامل ترامب بمنطق السيد الأبيض الذي يرى في الآخر مجرد… pic.twitter.com/4XoX6S9sd5