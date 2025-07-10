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عربي-دولي

بالفيديو... ترامب يُحرج رئيس هذه الدولة: أذكر اسمك وبلدك

Lebanon 24
10-07-2025 | 16:37
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طالب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب خلال استضافته رؤساء 5 دول إفريقية، من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو بذكر اسمه وبلده.

ووثق مقطع فيديو الموقف بالكامل، واللحظة التي قاطع فيها ترامب الرئيس الموريتاني، وسأل رئيس غينيا بيساو عن اسمه وبلده. (روسيا اليوم)
 
 
 
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