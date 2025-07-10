بالفيديو... ترامب يُحرج رئيس هذه الدولة: أذكر اسمك وبلدك

في لقائه أمس مع 5 رؤساء أفارقة ( ليبيريا، السنغال، ، غينيا بيساو، والغابون)، ورغم أن دولهم تملك ثرواتٍ معدنيةً هائلةً تحتاجها بشدة، لم يُخفِ نزعته العنصرية ولا تعامله الفوقي المتجذر.

تعامل بمنطق السيد الأبيض الذي يرى في الآخر مجرد… pic.twitter.com/4XoX6S9sd5