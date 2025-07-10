بالصورة.. البيت الأبيض يحوّل ترامب إلى سوبرمان

Advertisement

نشر ، الجمعة، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الأميركي بزي شخصية " " الشهيرة.وعلق البيت الأبيض على الصورة بعدة كلمات: " رئاسة .. رمز الأمل، والحقيقة والعدالة على الطريقة الأميركية، سوبرمان".يذكر أن البيت الأبيض سبق وأن نشر صورة لترامب يظهر فيها وهو يرتدي تاجا ملكيا على غلاف يشبه مجلة تايم الشهيرة وخلفه ، مصحوبة بتعليق: "أُنقذت ، ونيويورك بأكملها. عاش الملك".