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عربي-دولي

بالصورة.. البيت الأبيض يحوّل ترامب إلى سوبرمان

Lebanon 24
10-07-2025 | 23:01
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نشر البيت الأبيض، الجمعة، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة  للرئيس الأميركي دونالد ترامب بزي شخصية "سوبرمان" الشهيرة.  
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وعلق البيت الأبيض على الصورة بعدة كلمات: " رئاسة ترامب..  رمز الأمل، والحقيقة والعدالة على الطريقة الأميركية، سوبرمان".

 يذكر أن البيت الأبيض سبق وأن نشر صورة لترامب يظهر فيها وهو يرتدي تاجا ملكيا على غلاف يشبه مجلة تايم الشهيرة وخلفه مدينة نيويورك، مصحوبة بتعليق: "أُنقذت مانهاتن، ونيويورك بأكملها. عاش الملك".
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