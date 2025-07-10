"إعلان مهم" لترامب بشأن روسيا الإثنين المقبل

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كشف الرئيس الأميركي أنه سيصدر "إعلانا مهما" بشأن يوم الإثنين المقبل، من دون أن يكشف عن طبيعة هذا الإعلان أو مضمونه، في خطوة تثير تكهنات حول موقفه من الحرب الدائرة في .وقال في مقابلة مقتضبة مع شبكة "إن. بي. " الأميركية، مساء الخميس: "أعتقد أنني سأصدر إعلانا مهما بشأن روسيا يوم الاثنين"، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل.وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعرابه عن استيائه من بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وهي من التي ظلت تلاحقه منذ ولايته الرئاسية، إذ واجه انتقادات داخلية ودولية بشأن مواقفه تجاه .خلفية التوتريُذكر أن ترامب سبق أن كرّر خلال حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة تعهده بإنهاء الحرب الروسية "خلال 24 ساعة"، إذا ما عاد إلى ، لكنه لم يقدّم تفاصيل واضحة بشأن كيفية تحقيق ذلك.(سكاي نيوز)