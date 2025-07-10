قاضٍ فدرالي يوقف أمر ترامب التنفيذي بشأن المواطنة بالولادة مؤقتًا

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وجاء القرار عقب حكم تاريخي للمحكمة في حزيران، قلّص من صلاحية القضاة الأفراد في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، مع ترك الباب مفتوحًا أمام الدعاوى الجماعية كمسار قانوني بديل.القاضي لابلانت منح صفة الدعوى الجماعية لأي طفل قد يُحرم من الجنسية بموجب الأمر، وأوقف تنفيذه مؤقتًا، مع إرجاء الحكم سبعة أيام لإتاحة المجال أمام للاستئناف.وينص أمر على أن الأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين أو بتأشيرات مؤقتة لا يحق لهم الحصول تلقائيًا على الجنسية، ما يُعد إعادة تفسير جذرية للتعديل الذي ينص على منح الجنسية لكل من وُلد على الأراضي الأميركية.ووصف كودي ووفسي، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الحكم بأنه "نصر كبير"، معتبراً أنه يحمي جنسية المولودين على الأراضي الأميركية.