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قاضٍ فدرالي يوقف أمر ترامب التنفيذي بشأن المواطنة بالولادة مؤقتًا

Lebanon 24
10-07-2025 | 23:17
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أوقف قاضٍ فدرالي في ولاية نيوهامبشر، يوم الخميس، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمتعلق بتقييد حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، في خطوة جديدة ضمن معركة قانونية متواصلة بشأن تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
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وجاء القرار عقب حكم تاريخي للمحكمة العليا في حزيران، قلّص من صلاحية القضاة الأفراد في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، مع ترك الباب مفتوحًا أمام الدعاوى الجماعية كمسار قانوني بديل.

القاضي جوزيف لابلانت منح صفة الدعوى الجماعية لأي طفل قد يُحرم من الجنسية بموجب الأمر، وأوقف تنفيذه مؤقتًا، مع إرجاء الحكم سبعة أيام لإتاحة المجال أمام إدارة ترامب للاستئناف.

وينص أمر ترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين أو بتأشيرات مؤقتة لا يحق لهم الحصول تلقائيًا على الجنسية، ما يُعد إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر الذي ينص على منح الجنسية لكل من وُلد على الأراضي الأميركية.

ووصف كودي ووفسي، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الحكم بأنه "نصر كبير"، معتبراً أنه يحمي جنسية المولودين على الأراضي الأميركية.
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