اليورانيوم الإيراني نجا من الهجمات الأميركية.. هذا ما كشفه مسؤول اسرائيلي

Advertisement

أعلن مسؤول إسرائيلي، لصحيفة " تايمز"، إن توصلت إلى أن اليورانيوم نجا من الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت الشهر الماضي.وأضاف المسؤول، أن بلاده خلصت إلى أن بعض مخزون اليورانيوم المخصب بدرجات قريبة من مستوى تصنيع القنبلة قد نجا من القصف، وقد يكون في متناول المهندسين النوويين الإيرانيين.وأوضح المسؤول أن إسرائيل بدأت التحرك نحو عمل عسكري ضد أواخر العام الماضي، بعد أن رأت أن تسابق الزمن لبناء قنبلة نووية ضمن مشروع سري.وأشار المسؤول إلى أن أجهزة استخبارات بلاده رصدت نشاطا نوويا بعد وقت قصير من اغتيال إسرائيل لزعيم ، . مضيفا أن ذلك دفع رئيس الوزراء إلى الاستعداد لهجوم، سواء بمساعدة أو بدونها.وأكد المسؤول أن إسرائيل شاركت جميع الأدلة التي حصلت عليها بشأن البرنامج الإيراني السري مع الولايات المتحدة.وتضاربت المعلومات حول مصير اليورانيوم عالي التخصيب في إيران بعد الضربات التي نفذتها قاذفات "بي 2".إذ أكدت طهران أنها نقلت اليورانيوم قبل الهجمات.في حين شدد الرئيس الأميركي مرارا على أن الولايات المتحدة دمرت المواقع النووية، وشكك في قدرة نقل والاحتفاظ باليورانيوم.(سكاي نيوز)