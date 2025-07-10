ترامب يكشف من سيدفع ثمن الأسلحة الأميركية التي ستتسلمها أوكرانيا

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قال الرئيس الأميركي إن حلفاء في حلف " " سيدفعون ثمن الأسلحة الأميركية التي سيتم إرسالها إلى .وأضاف خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "NBC" الأميركية: "نرسل أسلحة إلى الناتو وهم يدفعون ثمنها بالكامل.. والحلف سيسلم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".وأوضح أن الولايات المتحدة سترسل إلى وسيتولى توزيعها.وأشار إلى أنه أبرم اتفاقا مع حلف (الناتو) لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا عبر الحلف، وأن الأخير سيدفع ثمنها بالكامل.وأكد أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال قمة حلف شمال في شهر حزيران.