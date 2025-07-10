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عربي-دولي
ترامب يكشف من سيدفع ثمن الأسلحة الأميركية التي ستتسلمها أوكرانيا
Lebanon 24
10-07-2025
|
23:25
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قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن حلفاء
الولايات المتحدة
في حلف "
الناتو
" سيدفعون ثمن الأسلحة الأميركية التي سيتم إرسالها إلى
أوكرانيا
.
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وأضاف خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "NBC" الأميركية: "نرسل أسلحة إلى الناتو وهم يدفعون ثمنها بالكامل.. والحلف سيسلم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".
وأوضح
ترامب
أن الولايات المتحدة سترسل
صواريخ باتريوت
إلى
حلف شمال الأطلسي
وسيتولى توزيعها.
وأشار إلى أنه أبرم اتفاقا مع حلف
شمال الأطلسي
(الناتو) لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا عبر الحلف، وأن الأخير سيدفع ثمنها بالكامل.
وأكد أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال قمة حلف شمال
الأطلسي
في شهر حزيران.
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