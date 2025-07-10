الحوثيون: نضمن معاملة إنسانية لمن تم إنقاذهم من سفينة "إترنيتي سي"

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أكد عضو لجماعة البخيتي، أن الحوثيين يضمنون معاملة إنسانية لأفراد طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي" الذين تم إنقاذهم.وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" لم يتمكن البخيتي، من تأكيد صحة المعلومات حول وجود روسي بين أفراد الطاقم، والذي أفادت مصادر إعلامية بأنه "ربما يكون قد أصيب بجروح في الهجوم".وقال البخيتي: "ليس لدي معلومات دقيقة عن المواطن الروسي، لكننا نضمن لأقارب وأصدقاء أفراد الطاقم أنهم يحظون بمعاملة طيبة".وأضاف: "لقد برهنت قواتنا البحرية على واجبها الديني والأخلاقي بإجلائهم، وهم يتلقون جميع الرعاية الطبية اللازمة، وقرار تسليمهم بيد القوات".وفي وقت سابق، أفادت وكالة " " بأن فرق الإنقاذ انتشلت 4 بحارة آخرين من أفراد طاقم سفينة شحن هاجمها الحوثيون وغرقت في ، فيما لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين.وأعلنت حركة "أنصار الله" يوم الأربعاء، أنها استهدفت سفينة "إترنيتي سي" التي كانت متجهة إلى ميناء إيلات ، بزورق مسير و6 صواريخ مجنحة وباليستية، ما أدى إلى إغراقها بشكل كامل، موضحة أن بعض أفراد الطاقم قد أنقذوا.ويعد الهجوم على سفينة الشحن "إترنيتي" الهجوم الثاني على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن بعد أيام من الهجوم على سفينة "ماجيك سيز".