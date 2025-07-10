Advertisement

عربي-دولي

إيران تعاني.. بوتين يرفض تسليح طهران مجدداً

Lebanon 24
10-07-2025 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1389715-638878127729266002.png
Doc-P-1389715-638878127729266002.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض طلبات طهران لبيعها منصات رادار جديدة متقدمة لتحل محل تلك التي دمرتها إسرائيل في ثلاث جولات من الهجمات في 2024-2025.
Advertisement

وقد يكون هذا بمثابة تغيير محتمل لقواعد اللعبة إذا استمر رفض بوتن، مما يضع إسرائيل في موقف أقوى بكثير إذا احتاجت إلى ضرب إيران مرة أخرى في المستقبل، نظراً لأن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية سيظل مكشوفاً كما هو الحال الآن.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست أنّه كان أحد الإنجازات الرئيسية التي حققتها القوات الجوية والتي أدت إلى العديد من النجاحات الإسرائيلية الأخرى ضد البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، واغتيالات كبار القادة هو إزالة التهديد الدفاعي الجوي الإيراني.

أضافت الصحيفة:" لكن ما دامت الجمهورية الإسلامية قادرة على تهديد الطائرات الإسرائيلية، فإن العديد منها لن تتمكن من المشاركة في ضرب الأهداف الإيرانية، وإلا فإن فعاليتها سوف تنخفض إلى حد كبير لأنها ستضطر إلى إطلاق الصواريخ من مسافة أبعد كثيراً، وبالتالي أقل دقة".

تابعت الصحيفة:" وبدون مثل هذه الأنظمة الرادارية المتقدمة، قد تجد طهران نفسها مضطرة إلى استخدام أنظمة أدنى بكثير أو نقل المزيد من عملياتها العسكرية إلى تحت الأرض، وهو ما كانت تعلن عنه علناً باعتباره اتجاهاً منذ سنوات".

وختمت بإشارة إلى أنّ هناك تكاليف أيضاً لنقل العمليات تحت الأرض، بما في ذلك أن العديد من الأسلحة لا يمكن استخدامها على الفور دون مرور وقت كبير قبل نقلها مرة أخرى فوق الأرض. (جيروزاليم بوست)
مواضيع ذات صلة
إيران تعلن اعتقال "عملاء للموساد" في طهران والعثور على أسلحة بحوزتهم
lebanon 24
11/07/2025 08:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: بوتين يؤكد مجددا أنه لا يريد السلام
lebanon 24
11/07/2025 08:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران هي التي تعاني حاليا ولا أعرف كيف يمكن وقف القتال
lebanon 24
11/07/2025 08:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تعاني في سوريا والعراق ولبنان واليمن وحزب الله جلب البؤس إلى لبنان
lebanon 24
11/07/2025 08:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:11 | 2025-07-11
00:54 | 2025-07-11
00:34 | 2025-07-11
00:13 | 2025-07-11
00:02 | 2025-07-11
23:42 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24