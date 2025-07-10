تعرض سفارة الفاتيكان في كييف لأضرار طفيفة خلال هجمات روسية

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قالت في في بيان إنها تعرضت لأضرار طفيفة خلال الهجمات الروسية على العاصمة في وقت مبكر من الخميس.وأضافت أن الأضرار لحقت بالمبنى للسفارة.وقال فيسفالداس كولبوكاس سفير لدى بشكل منفصل لوكالة أنباء الفاتيكان الرسمية إنه شاهد طائرات مسيرة تحلق حول أرض السفارة وسمع عدة انفجارات خلال الليل.وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارا ًبسقف السفارة ومرآب السيارات الخاص بها.وقال "جمعنا نحو عشر شظايا كبيرة إلى حد ما، وأعتقد أنها كانت طائرة مسيرة وليس صاروخاً...لحسن الحظ، لم يصب أحد منا بأذى. لكن من المذهل بالطبع رؤية الانفجارات تحدث في مكان قريب".