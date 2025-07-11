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عربي-دولي
الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن مقررتها في فلسطين
Lebanon 24
11-07-2025
|
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دعت
الأمم المتحدة
،
الولايات المتحدة
إلى
التراجع عن
قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي
الفلسطينية
فرانشيسكا ألبانيزي بسبب انتقادها السياسة الأميركية في غزة واتهامها
إسرائيل
بارتكاب "إبادة جماعية".
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وقال
مفوض الأمم المتحدة السامي
لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع
العقوبات
بسرعة" عن فرانشيسكا ألبانيزي. ودعا إلى وقف "الهجمات والتهديدات" ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة
الجنائية الدولية
.
وأعلن
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو الأربعاء، أن
واشنطن
بصدد فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.
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