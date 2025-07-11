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عربي-دولي

الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن مقررتها في فلسطين

Lebanon 24
11-07-2025 | 00:02
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دعت الأمم المتحدة، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بسبب انتقادها السياسة الأميركية في غزة واتهامها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
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وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة" عن فرانشيسكا ألبانيزي. ودعا إلى وقف "الهجمات والتهديدات" ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء، أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.
 
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