الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن مقررتها في فلسطين

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دعت ، إلى قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي فرانشيسكا ألبانيزي بسبب انتقادها السياسة الأميركية في غزة واتهامها بارتكاب "إبادة جماعية".وقال لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع بسرعة" عن فرانشيسكا ألبانيزي. ودعا إلى وقف "الهجمات والتهديدات" ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة .وأعلن الأميركي ماركو روبيو الأربعاء، أن بصدد فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.