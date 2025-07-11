في أغنى ولاية هندية.. اشتباكات بسبب اللغة

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منذ أسابيع، تدور معركة حول اللغة والهوية في أغنى ولاية في ، ماهاراشترا.بدأ الخلاف في نيسان بعد أن فرضت حكومة ماهاراشترا على المدارس الابتدائية الحكومية تدريس اللغة الهندية كلغة ثالثة، إلى جانب والمراثية (اللغة السائدة في الولاية). وأوضحت أن هذا يتماشى مع السياسة الفيدرالية التي تُلزم بتعليم الأطفال ثلاث لغات في المدارس.تهدف السياسة الوطنية للتعليم (NEP)، التي وُضعت عام ١٩٦٨، إلى تعزيز التعليم وتنظيمه في الهند، وتُحدّثها الحكومة من حين لآخر. وتُنفّذ النسخة الأخيرة من هذه السياسة، التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل خمس سنوات، على مراحل، وقد أثارت جدلاً في وقت سابق.وواجه قرار حكومة ماهاراشترا معارضة شرسة من جانب جماعات ونشطاء اللغة وزعماء الذين اتهموها بمحاولة فرض اللغة الهندية - التي يتحدث بها في الغالب في الولايات الشمالية والوسطى الهندية - في الولاية.اللغة قضية حساسة في الهند، حيث تشكّلت العديد من الولايات، بما فيها ماهاراشترا، على أسس لغوية بعد . غالبًا ما ترتبط اللغة المحلية ارتباطًا وثيقًا بالفخر والهوية الإقليمية، ويمكن اعتبار أي تغيير في الوضع الراهن تهديدًا. على سبيل المثال، في العام الماضي، نظّم ناشطون من اللغة الكانادية في بنغالورو، التي تُعرف غالبًا بوادي السيليكون ، احتجاجات مطالبين بكتابة اللوحات الإعلانية باللغة المحلية بدلًا من الإنكليزية فقط.لكن القلق يزداد بشكل خاص عندما يتعلق الأمر باللغة الهندية. على مر السنين، أججت خطوات الحكومات الفيدرالية المختلفة لتعزيز اللغة الهندية مخاوف الولايات غير الناطقة بها من تراجع الثقافة المحلية. وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب ارتفاع معدلات الهجرة من الولايات الناطقة بالهندية الأقل نموًا إلى أجزاء أخرى من الهند، وخاصة الجنوب، بحثًا عن فرص عمل.يقول المحلل السياسي أبهاي ديسباندي إن هذه المخاوف زادت بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى السلطة في عام 2014. وكثيرا ما أثار كبار قادة حزب بهاراتيا جاناتا ــ الحزب الأقوى في الولايات الناطقة باللغة الهندية ــ الجدل من خلال الإدلاء بتصريحات حول تفضيل اللغة الهندية.مع تصاعد التوترات في ماهاراشترا، تراجعت حكومة الولاية، التي يحكمها ائتلاف بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، عن قرارها وعينت لجنة لإعادة النظر في سياسة اللغات الثلاث. لكن الجدل لا يزال محتدمًا.يأتي هذا الخلاف قبل أشهر من التي طال انتظارها، والمقرر إجراؤها في الولاية، بما في ذلك مدينة مومباي، موطن أغنى مؤسسة بلدية في الهند. وقد أشعل هذا الخلاف صراعًا سياسيًا بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة، حيث اتهم كل طرف الآخر بممارسة ألعاب سياسية.في نيسان، تعرضت امرأتان في منطقة ثين للاعتداء داخل مجمعهما السكني بعد أن قالتا "معذرةً" لرجل أصر على أن تتحدثا معه باللغة الماراثية.وفي الشهر نفسه، زُعم أن حارس أمن في مومباي تعرض للضرب على يد عمال من حزب المعارضة "ماهاراشترا نافنيرمان سينا" - وهو حزب محلي معروف بطريقته العدوانية في السياسة - بعد أن قال إنه لا يعرف اللغة الماراثية.في أيار، أفادت التقارير أن زوجين في مومباي رفضا دفع أجر موظف توصيل لرفضه التحدث باللغة الماراثية. وفي الأسبوع الماضي، انتشر على فيديو صادم يُظهر اعتداءً على صاحب متجر، زُعم أن عمالًا في شركة MNS اعتدوا عليه، لعدم تحدثه اللغة الماراثية، مما أثار غضبًا واسعًا.ورغم أن هذه القضية قد تبدو وكأنها قد زادت من الانقسامات المجتمعية، فإنها جمعت أيضا بين اثنين من المتنافسين السياسيين بعد ما يقرب من عقدين من الزمان على انفصالهما.في الأسبوع الماضي، عقد أودهاف ثاكري، المعارضة المحلي شيف سينا (UBT) وراج ثاكري، زعيم حزب الحركة القومية الهندوسية - نجل وابن أخ بال ثاكري، مؤسس حزب شيف سينا السابق، وهو حزب قومي هندوسي اكتسب شعبية في ماهاراشترا في الستينيات بسياساته القومية - مظاهرة مشتركة لمعارضة فرض اللغة الهندية.وفي حين لم يتضح بعد مدى قوة الهدنة، يقول الخبراء إن مشهد أبناء العمومة وهم يضعون خلافاتهم جانباً "لحماية الفخر الماراثى" قد يساعد في تعزيز فرصهم في الانتخابات البلدية المقبلة. (BBC)