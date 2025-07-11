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عربي-دولي

عن علاقة "هيئة تحرير الشام" بالقاعدة.. هذا ما كُشف

Lebanon 24
11-07-2025 | 01:11
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أظهر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بأن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي "علاقات نشطة" هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام بسوريا.
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وبحسب وكالة رويترز فإن تلك النتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا.

ومن المرجح أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز أمس الخميس، هذا الشهر.
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