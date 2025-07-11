عن علاقة "هيئة تحرير الشام" بالقاعدة.. هذا ما كُشف

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وبحسب وكالة فإن تلك النتيجة قد تعزز مساعي المتوقعة لرفع عقوبات عن .ومن المرجح أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز أمس الخميس، هذا الشهر.