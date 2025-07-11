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عربي-دولي

في ظل توتر متصاعد.. قاذفات أميركية تعود إلى سماء كوريا الجنوبية

Lebanon 24
11-07-2025 | 01:36
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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات جوية مشتركة الجمعة بهدف تعزيز استجابتها المشتركة ضد التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية، وفقا لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية.
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وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أن التدريبات جرت في المجال الجوي الدولي بالقرب من جزيرة جيجو الكورية الجنوبية وشاركت فيها قاذفة استراتيجية أميركية واحدة على الأقل من طراز بي-52إتش إلى جانب طائرات كيه إف-16 الكورية الجنوبية وطائرات مقاتلة من طراز إف-2 اليابانية.

ويمثل هذا أول انتشار للطائرة B-52H في شبه الجزيرة الكورية في عام 2025.

وتأتي تدريبات الجمعة في أعقاب تدريبات جوية مماثلة أجريت في 18 حزيران، والتي كانت الأولى في عهد إدارة الرئيس لي جاي ميونغ.


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