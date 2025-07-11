في ظل توتر متصاعد.. قاذفات أميركية تعود إلى سماء كوريا الجنوبية

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أجرت والولايات المتحدة واليابان تدريبات جوية مشتركة الجمعة بهدف تعزيز استجابتها المشتركة ضد التهديدات النووية والصاروخية من ، وفقا لوزارة الدفاع في الجنوبية.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أن التدريبات جرت في المجال الجوي الدولي بالقرب من جيجو الجنوبية وشاركت فيها قاذفة استراتيجية أميركية واحدة على الأقل من طراز بي-52إتش إلى جانب طائرات كيه إف-16 الكورية الجنوبية وطائرات مقاتلة من طراز إف-2 .ويمثل هذا أول انتشار للطائرة B-52H في في عام 2025.وتأتي تدريبات الجمعة في أعقاب تدريبات جوية مماثلة أجريت في 18 حزيران، والتي كانت الأولى في عهد لي جاي ميونغ.