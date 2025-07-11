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تسريحات جماعية مرتقبة في وزارة الخارجية الأميركية

Lebanon 24
11-07-2025 | 01:51
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ستبدأ وزارة الخارجية الأميركية بإخطار الموظفين بعمليات التسريح الوشيكة عبر البريد الإلكتروني "في الأيام المقبلة" كجزء من جهود إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بحسب تقرير صدر الخميس نقلا عن مذكرة داخلية.
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وقالت صحيفة واشنطن بوست إن نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد مايكل ريجاس أبلغ الموظفين بهذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب تعهد سابق لوزير الخارجية ماركو روبيو بتقليص القوة العاملة في الوزارة في الولايات المتحدة بأكثر من 15% - أي ما يقرب من 2000 وظيفة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس للصحفيين يوم الخميس إن خطة إعادة التنظيم "وافق عليها الوزير وتم تطويرها بناءً على تعليقات واسعة النطاق من الكونغرس والقوى العاملة نفسها" وهي الآن "تتحرك نحو التنفيذ".

وأضافت أن "هذا سيحدث بسرعة... ولن يكون هناك انتظار طويل".

وفي الأسبوع الماضي رفعت المحكمة العليا الحظر الذي فرضته محكمة أدنى على خطط إعادة الهيكلة التي وضعتها الإدارة، مما يسمح بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين في 19 وكالة فيدرالية.
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