تسريحات جماعية مرتقبة في وزارة الخارجية الأميركية

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ستبدأ بإخطار الموظفين بعمليات التسريح الوشيكة عبر البريد الإلكتروني "في الأيام المقبلة" كجزء من جهود لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بحسب تقرير صدر الخميس نقلا عن مذكرة داخلية.وقالت صحيفة إن للإدارة والموارد ريجاس أبلغ الموظفين بهذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب تعهد سابق لوزير الخارجية ماركو روبيو بتقليص القوة العاملة في الوزارة في بأكثر من 15% - أي ما يقرب من 2000 وظيفة.وقالت المتحدثة باسم تامي بروس للصحفيين يوم الخميس إن خطة إعادة التنظيم "وافق عليها الوزير وتم تطويرها بناءً على تعليقات واسعة النطاق من والقوى العاملة نفسها" وهي الآن "تتحرك نحو التنفيذ".وأضافت أن "هذا سيحدث بسرعة... ولن يكون هناك انتظار طويل".وفي الأسبوع الماضي رفعت الحظر الذي فرضته محكمة أدنى على خطط إعادة الهيكلة التي وضعتها الإدارة، مما يسمح بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين في 19 وكالة فيدرالية.