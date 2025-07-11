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أثار السيناتور جون فيترمان، الخميس، جدلاً واسعاً بعدما دافع بشدة عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، ورفض الدعوات المطالبة بإلغائها، واصفاً إيّاها بأنها "غير ملائمة وشائنة".وقال فيترمان، الذي يمثل في ، في منشور على منصة "إكس": "تقوم وكالة ICE بعمل مهم لبلدنا. أية دعوات لإلغاء ICE هي غير ملائمة وشائنة"، في تصريح اعتُبر خروجاً لافتاً عن موقف بعض التيارات داخل ، والتي طالما طالبت بتفكيك الوكالة.ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الأميركي زخماً تشريعياً لتمويل سياسات ضبط الهجرة، إذ أُقرت ميزانية تصل إلى 45 مليار دولار لعمليات احتجاز المهاجرين خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى 46.5 مليار دولار لاستكمال بناء الجدار الحدودي مع ، و6 مليارات لتطوير تقنيات المراقبة.موقف فيترمان لقي ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث رآه البعض تأييداً لـ"نهج أكثر واقعية" في إدارة ملف الهجرة، فيما اعتبره آخرون تراجعاً عن المبادئ الإنسانية التي يرفعها .