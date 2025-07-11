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عربي-دولي

في موقف مثير للجدل.. سيناتور ديمقراطي يدافع عن وكالة ICE ويصف الدعوات لإلغائها بـ"الشائنة"

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:29
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أثار السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الخميس، جدلاً واسعاً بعدما دافع بشدة عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، ورفض الدعوات المطالبة بإلغائها، واصفاً إيّاها بأنها "غير ملائمة وشائنة".
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وقال فيترمان، الذي يمثل ولاية بنسلفانيا في مجلس الشيوخ، في منشور على منصة "إكس": "تقوم وكالة ICE بعمل مهم لبلدنا. أية دعوات لإلغاء ICE هي غير ملائمة وشائنة"، في تصريح اعتُبر خروجاً لافتاً عن موقف بعض التيارات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، والتي طالما طالبت بتفكيك الوكالة.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الكونغرس الأميركي زخماً تشريعياً لتمويل سياسات ضبط الهجرة، إذ أُقرت ميزانية تصل إلى 45 مليار دولار لعمليات احتجاز المهاجرين خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى 46.5 مليار دولار لاستكمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، و6 مليارات لتطوير تقنيات المراقبة.

موقف فيترمان لقي ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث رآه البعض تأييداً لـ"نهج أكثر واقعية" في إدارة ملف الهجرة، فيما اعتبره آخرون تراجعاً عن المبادئ الإنسانية التي يرفعها الديمقراطيون.
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