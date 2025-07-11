لمواجهة التحديات العالمية.. هيغسيث يأمر بزيادة إنتاج المسيّرات

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أمر الأميركي، ، الجيش بزيادة إنتاج الطائرات المسيّرة الصغيرة لمواجهة التهديدات العالمية المتزايدة. وأصدر هيغسيث مذكرةً، الخميس، أوضح فيها أن هذه السياسة "تتجاوز" الأمر التنفيذي ذا الصلة الذي وقّعه في 6 حزيران.وكتب الوزير: "تُعدّ الطائرات المسيّرة أكبر ابتكار في ساحة المعركة منذ جيل كامل، وهي المسؤولة عن معظم خسائر هذا العام في ". وأضاف: "يُنتج خصومنا مجتمعين ملايين الطائرات المسيّرة الرخيصة سنويًا. في حين شهد الإنتاج العالمي للطائرات المسيّرة العسكرية ارتفاعًا هائلاً خلال السنوات الثلاث الماضية، لجأت إلى تشديد الإجراءات البيروقراطية".وبحسب هيغسيث، ستتألف جهود الجيش من ثلاثة عناصر رئيسية: تعزيز تصنيع الطائرات المسيّرة في ، ودعم التطورات التكنولوجية الخاصة بها، والتدريب على استخدامها لمحاكاة ما قد يواجهه الجنود في ساحة المعركة الحديثة، وفقا لصحيفة " اكزامينر" Washington Examiner الأميركية.وأضاف وزير الدفاع الأميركي: "تتطور تكنولوجيا الطائرات المسيّرة بسرعة هائلة، والخطر الذي نواجهه هو التردد في المخاطرة". وتابع: "لقد أظهرت الإجراءات البيروقراطية الصارمة التي تنتهجها الوزارة عيوبها".