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عربي-دولي

لمواجهة التحديات العالمية.. هيغسيث يأمر بزيادة إنتاج المسيّرات

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:46
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أمر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الجيش بزيادة إنتاج الطائرات المسيّرة الصغيرة لمواجهة التهديدات العالمية المتزايدة. وأصدر هيغسيث مذكرةً، الخميس، أوضح فيها أن هذه السياسة "تتجاوز" الأمر التنفيذي ذا الصلة الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في 6 حزيران.
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وكتب الوزير: "تُعدّ الطائرات المسيّرة أكبر ابتكار في ساحة المعركة منذ جيل كامل، وهي المسؤولة عن معظم خسائر هذا العام في أوكرانيا". وأضاف: "يُنتج خصومنا مجتمعين ملايين الطائرات المسيّرة الرخيصة سنويًا. في حين شهد الإنتاج العالمي للطائرات المسيّرة العسكرية ارتفاعًا هائلاً خلال السنوات الثلاث الماضية، لجأت الإدارة السابقة إلى تشديد الإجراءات البيروقراطية".

وبحسب هيغسيث، ستتألف جهود الجيش من ثلاثة عناصر رئيسية: تعزيز تصنيع الطائرات المسيّرة في الولايات المتحدة، ودعم التطورات التكنولوجية الخاصة بها، والتدريب على استخدامها لمحاكاة ما قد يواجهه الجنود في ساحة المعركة الحديثة، وفقا لصحيفة "واشنطن اكزامينر" Washington Examiner الأميركية.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي: "تتطور تكنولوجيا الطائرات المسيّرة بسرعة هائلة، والخطر الرئيسي الذي نواجهه هو التردد في المخاطرة". وتابع: "لقد أظهرت الإجراءات البيروقراطية الصارمة التي تنتهجها الوزارة عيوبها".
 
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