ناشط فلسطيني يقاضي إدارة ترامب

Advertisement

رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد ، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار على خلفية احتجازه من قبل عملاء الهجرة الفدراليين، في ما وصفه بأنه "انتقام سياسي" من نشاطه المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأميركية.خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، والمقيم بشكل قانوني في ، اعتُقل في الماضي، وأُفرج عنه بعد 104 أيام بقرار قضائي من مركز احتجاز في لويزيانا. ويقول محاموه في مركز الحقوق الدستورية إن احتجازه كان "جزءًا من خطة محسوبة لترهيبه وترحيله".وتحوّل خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا، إلى أحد أبرز وجوه الحركة الطالبية للحرب على غزة، ما دفع لاعتباره "تهديدًا للأمن القومي"، وفقاً لوثائق رسمية.وفي بيان عقب الإفراج عنه، قال خليل إن غيابه القسري حرمه من لحظة ولادة طفله الأول، مضيفًا: "لا شيء يعوّض الأيام التي سُلبت مني... هذه الدعوى هي خطوة أولى نحو المحاسبة".يُذكر أن اعتقال خليل جاء في سياق حملة أوسع شنّتها إدارة ضد الجامعات الأميركية التي تستقبل طلاباً أجانب وتدعم حرية التعبير حول القضية .