جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن.. هذا ما أعلنته موسكو

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أعلن نائب ، اليوم الجمعة، أن جولة جديدة من المحادثات الروسية الأميركية بشأن الثنائية قد تعقد قبل نهاية الصيف.وقال ريابكوف، في تصريحات لوكالة " " الروسية،: "من المحتمل جداً أن تعقد جولة جديدة قبل نهاية الصيف، لكنني أحتاج إلى فهم كيفية مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الذي انتهى بالفعل بين الروسي ووزير الخارجية الأميركي ".وتابع المسؤول الروسي: "لا نرغب في أن يطول التوقف بين الجولتين بشأن القضايا الخلافية. لقد أنه بعد الجولتين الأوليين، لم يكن هناك وضوح بشأن الجولة الثالثة لأكثر من شهر، وهذا على الأرجح لا يتوافق تماماً مع ما اتفق عليه ، والتعليمات التي أصدروها".