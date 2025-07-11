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عربي-دولي

جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن.. هذا ما أعلنته موسكو

Lebanon 24
11-07-2025 | 03:08
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن جولة جديدة من المحادثات الروسية الأميركية بشأن القضايا الثنائية قد تعقد قبل نهاية الصيف.
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وقال ريابكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية،: "من المحتمل جداً أن تعقد جولة جديدة قبل نهاية الصيف، لكنني أحتاج إلى فهم كيفية مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الذي انتهى بالفعل بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو".

وتابع المسؤول الروسي: "لا نرغب في أن يطول التوقف بين الجولتين بشأن القضايا الخلافية. لقد حدث بالفعل أنه بعد الجولتين الأوليين، لم يكن هناك وضوح بشأن الجولة الثالثة لأكثر من شهر، وهذا على الأرجح لا يتوافق تماماً مع ما اتفق عليه القادة، والتعليمات التي أصدروها".
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