حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه

Advertisement

وذكرت وكالة "رووداو" أن مجموعة أولى من مقاتلي الحزب سلمت أسلحتها في محافظة شمال ، في خطوة رمزية تهدف لإظهار "حسن النية" وبدء مسار جديد.وتجري عملية نزع السلاح على مراحل، وفق الكردية، ومن المتوقع أن تُستكمل بالكامل بحلول أيلول المقبل، وسط إشراف مباشر من لجنة مشتركة تضم ضباطا من المخابرات والجيش ، بالتنسيق مع حكومتي وأربيل.بدأ الكردستاني، اليوم الجمعة، أولى خطوات تسليم سلاحه بشكل رسمي، استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبدالله أوجلان بإنهاء أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد الدولة .وذكرت وكالة "رووداو" الكردية أن مجموعة أولى من مقاتلي الحزب سلمت أسلحتها في محافظة السليمانية شمال العراق، في خطوة رمزية تهدف لإظهار "حسن النية" وبدء مسار جديد.وتجري عملية نزع السلاح على مراحل، وفق وسائل الإعلام الكردية، ومن المتوقع أن تُستكمل بالكامل بحلول أيلول المقبل، وسط إشراف مباشر من لجنة مشتركة تضم ضباطا من المخابرات والجيش التركي، بالتنسيق مع حكومتي بغداد وأربيل.ويشارك في مراسم تسليم السلاح أعضاء من والمركزية للحزب، إلى جانب ممثلين عن أحزاب كردية ويسارية، في حين مُنع الصحفيون من تغطية الحدث، على أن تُنشر لقطات مصورة لاحقاً. (ارم)