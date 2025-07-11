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عربي-دولي

حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه

Lebanon 24
11-07-2025 | 03:22
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بدأ حزب العمال الكردستاني، اليوم الجمعة، أولى خطوات تسليم سلاحه بشكل رسمي، استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبدالله أوجلان بإنهاء أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد الدولة التركية.
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وذكرت وكالة "رووداو" الكردية أن مجموعة أولى من مقاتلي الحزب سلمت أسلحتها في محافظة السليمانية شمال العراق، في خطوة رمزية تهدف لإظهار "حسن النية" وبدء مسار جديد.
 
وتجري عملية نزع السلاح على مراحل، وفق وسائل الإعلام الكردية، ومن المتوقع أن تُستكمل بالكامل بحلول  أيلول المقبل، وسط إشراف مباشر من لجنة مشتركة تضم ضباطا من المخابرات والجيش التركي، بالتنسيق مع حكومتي بغداد وأربيل.

بدأ حزب العمال الكردستاني، اليوم الجمعة، أولى خطوات تسليم سلاحه بشكل رسمي، استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبدالله أوجلان بإنهاء أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد الدولة التركية.

وذكرت وكالة "رووداو" الكردية أن مجموعة أولى من مقاتلي الحزب سلمت أسلحتها في محافظة السليمانية شمال العراق، في خطوة رمزية تهدف لإظهار "حسن النية" وبدء مسار جديد.
 
وتجري عملية نزع السلاح على مراحل، وفق وسائل الإعلام الكردية، ومن المتوقع أن تُستكمل بالكامل بحلول أيلول المقبل، وسط إشراف مباشر من لجنة مشتركة تضم ضباطا من المخابرات والجيش التركي، بالتنسيق مع حكومتي بغداد وأربيل.

ويشارك في مراسم تسليم السلاح أعضاء من اللجنة التنفيذية والمركزية للحزب، إلى جانب ممثلين عن أحزاب كردية ويسارية، في حين مُنع الصحفيون من تغطية الحدث، على أن تُنشر لقطات مصورة لاحقاً. (ارم)
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