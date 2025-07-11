واشنطن وطهران أخذتا بشكل جدي مقترح نقل فائض اليورانيوم من إيران.. هذا ما أعلنته موسكو

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أعلنت ، اليوم الجمعة، ان وطهران أخذتا بشكل جدي المقترح الروسي حول نقل فائض اليورانيوم من .وأضافت أن "إيران مصرة على حقها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها"، مقترحة أن يتم "جعل اليورانيوم المخصب منتجا تجاريا".التصريحات جاءت على لسان نائب ، ريابكوف، حيث نقلت عنه الروسية القول إنه "تم أخذ بشكل جدي من جانب واشنطن وطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتراح حول نقل فائض اليورانيوم من إيران".وشدد نائب الوزير في حديث لوكالة نوفوستي على أن الأمر لم يصل بعد إلى الدخول في التفاصيل.وأضاف ريابكوف: "قمنا بنقل هذا الاقتراح إلى الجانبين الإيراني والأميركي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم به أيضا. تكمن فكرته في حل مشكلتين في آن واحد، الأولى هي أن الجانب الإيراني، يصر بقوة على أهمية الحفاظ على الحق في القيام بأعمال التخصيب على أراضيه. وأما الثانية فهي أننا نرى أن هناك معارضين لطهران يعربون عن قلقهم الشديد إزاء تراكم اليورانيوم المخصب في أراضي إيران فوق المستويات التي تستخدم عادة في تصنيع الوقود للمفاعلات النووية".وأشار ريابكوف إلى أنه إذا تمكنت روسيا من نقل هذه المواد وتنفيذ العمل المطلوب لإنتاج الوقود منها أو إدارتها بطريقة تجعلها منتجا تجاريا قابلا للبيع، فسيكون ذلك حلا فعالا لهاتين المشكلتين في آن واحد.وتابع نائب الوزير بالقول: "بما أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيسير الحوار، وما إذا كان سيتم أصلا، وإذا جرى فبأية صيغة، فإننا لم نتوصل بعد إلى تفاصيل تنفيذ هذه العملية. لكن جميع الأطراف المعنية تعاملت مع هذا الأمر باهتمام، وربما يمكننا القول إنها اعتبرته انعكاسا لجدية جهودنا وجدية نوايانا في هذا الصدد".(العربية)