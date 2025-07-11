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عربي-دولي

الاتفاق بين الطرفين انهار.. اشتباكات عنيفة بين "قسد" والجيش السوري

Lebanon 24
11-07-2025 | 03:26
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اندلعت اشتباكات عنيفة، بين وحدات من الجيش السوري  وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الليلة الماضية، على محور قريتي الإمام ورسم الكروم بريف دير حافر شرق حلب، وذلك إثر محاولة تسلل نفذتها مجموعات تابعة لقسد باتجاه نقاط الجيش في المنطقة.
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وأكدت مصادر ميدانية أن القوات السورية صدّت المحاولة، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع، وسط استنفار للطرفين وتعزيزات عسكرية في محيط خطوط التماس.
وأتت الاشتباكات بعد فشل الجولة الثانية من المباحثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الاتفاق على تنفيذ اتفاقية 10 آذار، التي نصت على حل القوات ذات الغالبية الكردية واندماجها في الجيش السوري، وتسليم إدارة مدن شمال شرق سوريا الى الحكومة السورية .


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