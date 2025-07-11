الاتفاق بين الطرفين انهار.. اشتباكات عنيفة بين "قسد" والجيش السوري

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اندلعت اشتباكات عنيفة، بين وحدات من الجيش السوري وعناصر من قوات "قسد"، الليلة الماضية، على محور قريتي الإمام ورسم دير حافر شرق حلب، وذلك إثر محاولة تسلل نفذتها مجموعات تابعة لقسد باتجاه نقاط الجيش في المنطقة.وأكدت مصادر ميدانية أن القوات صدّت المحاولة، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع، وسط استنفار للطرفين وتعزيزات عسكرية في محيط خطوط التماس.وأتت الاشتباكات بعد فشل الجولة الثانية من المباحثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الاتفاق على تنفيذ اتفاقية 10 آذار، التي نصت على حل القوات ذات الغالبية واندماجها في ، وتسليم إدارة مدن شمال الى الحكومة السورية .