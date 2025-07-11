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عربي-دولي

هل تُغرق روسيا أوكرانيا في طوفان المسيّرات؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 03:59
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تروج وسائل الإعلام الغربية لتوقعات تفيد بأن القوات المسلحة الروسية ستستخدم قريبا ألف طائرة مسيرة يوميا على أهداف عسكرية أوكرانية.
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وحذرت وسائل الإعلام الغربية الأوكرانيين من توقعات مقلقة بشأن التوسع المستمر في استخدام الطائرات المسيرة الروسية.

فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القوات المسلحة الروسية ستتمكن بحلول خريف العام المقبل من إطلاق أسراب تضم ما يصل إلى 1000 طائرة مسيرة دفعة واحدة على الأهداف العسكرية الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة: "بحسب المحللين العسكريين، ومع استمرار الصناعة الروسية في تسريع وتيرة تطورها، ستطلق روسيا بانتظام أكثر من 1000 طائرة مسيرة في كل قصف بحلول الخريف المقبل".

أما صحيفة "وول ستريت جورنال" فتُشير إلى أن روسيا تنتج شهريا أكثر من 5000 طائرة مسيرة هجومية وخادعة. وقد استخدمت أكثر من 24,000 من هذه الذخائر الحائمة منذ بداية عام 2022.

ونتيجة لذلك، تثقل الضربات المكثفة الروسية كاهل الدفاعات الجوية الأوكرانية، حيث تُستنزف الذخائر المتاحة ويُقوّض ذلك معنويات مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "Neue Zürcher Zeitung" الألمانية مقالا ذكرت فيه أن قيادة كييف أمامها خياران لتجنب الهزيمة الكاملة.

ويرى مؤلفو المقال أن قيادة أوكرانيا قد تحاول تقليل الخسائر في ظل التقدم الناجح للجيش الروسي، أما الخيار الثاني فهو تنظيم انسحاب على طول خط الجبهة بأكمله لمنع الاستسلام في حال وصلت مفاوضات السلام إلى طريق مسدود.

ويؤكد المقال أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القوة اللازمة لمفاجأة الجيش الروسي بهجوم. (روسيا اليوم)
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