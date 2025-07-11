بسبب "خطة رفح".. ماذا يجري داخل الجيش الإسرائيليّ؟

أبدى القسم القانوني في الجيش تحفظات جدية على خطة لنقل مئات الآلاف من في غزة إلى "منطقة آمنة" داخل القطاع، مشدداً على أنها قد تنتهك القانون الدولي، لا سيما اتفاقيات ، التي تحظر التهجير القسري واحتجاز المدنيين.

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وكانت كشفت هذا الأسبوع عن خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في إلى "منطقة خاضعة للرقابة الأمنية"، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها، وفق ما ذكرت صحيفة " " الأميركية.





وتقضي الخطة، التي طرحها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنقل نحو 600 ألف فلسطيني، وغالبيتهم من مخيمات اللجوء في منطقة المواصي الساحلية، إلى منطقة مغلقة قرب مدينة جنوبي القطاع. وكانت كشفت هذا الأسبوع عن خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في إلى "منطقة خاضعة للرقابة الأمنية"، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها، وفق ما ذكرت صحيفة " " الأميركية.وتقضي الخطة، التي طرحها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنقل نحو 600 ألف فلسطيني، وغالبيتهم من مخيمات اللجوء في منطقة المواصي الساحلية، إلى منطقة مغلقة قرب مدينة جنوبي القطاع.



وبحسب المقترح، ستؤمّن القوات محيط المنطقة مع فحص الداخلين إليها، ومنعهم من الخروج لاحقا، فيما ستدار العمليات الإنسانية داخلها من قبل "جهات دولية".







وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن القسم القانوني للجيش أبدى تحفظات جدية على الخطة، مشدداً على أنها قد تنتهك القانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري واحتجاز المدنيين إلا في ظروف استثنائية كالسلامة الفورية أو الضرورة العسكرية.

كذلك، عقد عدد من المحامين العسكريين والضباط اجتماعا مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، لعرض المخاطر القانونية المرتبطة بالخطة، وأوضحوا أن إجبار السكان على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها أو تقليص المساعدات لباقي مناطق غزة، يمكن أن يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي.

في المقابل، أكد مسؤول عسكري أن الجيش "سيتصرف وفق توجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع القانون الدولي لتحقيق أهداف الحرب".

ولم يقتصر الجدل على الأوساط القانونية، بل وصل إلى الإسرائيلية، حيث قدم 3 جنود احتياط التماسا يطالب الجيش بتوضيح أهدافه في غزة، وما إذا كانت تشمل الترحيل القسري، ورد بأن الجيش "لا يفرض نقل السكان داخل أو خارج غزة".



وفي السياق ذاته، وصف المستشار القانوني العسكري السابق شمير بورير، الخطة بأنها "تطرح تحديات قانونية خطيرة"، مؤكداً أنه يشك في إمكانية تنفيذها بالشكل الذي طرحت به.



وتروج الحكومة الإسرائيلية للخطة على أنها وسيلة لفصل المدنيين عن عناصر ، وتسهيل إيصال المساعدات من دون أن تستفيد منها الحركة.



وتتهم إسرائيل حركة "حماس" بنهب المساعدات وتوظيفها لدعم مجهودها في المعارك، وهو ما تنفيه الحركة باستمرار.



في الوقت نفسه، يقول محللون عسكريون إن الخطة تهدف أيضاً إلى منح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في العمليات العسكرية عبر تقليل الاحتكاك بالمدنيين، بينما تبقى مناطق شمال ووسط القطاع خارج نطاق العمليات بسبب وجود محتمل للرهائن وخطورة المواجهات داخل التجمعات السكنية الكثيفة. (سكاي نيوز عربية)