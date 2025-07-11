Advertisement

عربي-دولي

طائرات مسيرة وأسلحة بحوزة خلية في روسيا.. ماذا الذي كانت تخطط له؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1389836-638878322679479171.jpg
Doc-P-1389836-638878322679479171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن اعتقال اثنين من سكان مقاطعة بريانسك بتهمة التورط في أنشطة إرهابية وتخريبية، تشمل جمع معلومات حساسة عن مواقع عسكرية، والتخطيط لهجمات باستخدام طائرات مسيّرة.
Advertisement

وذكر البيان الرسمي أن الرجلين الموقوفين، من مواليد عامي 1993 و1995، ينتميان إلى منظمة أوكرانية إرهابية محظورة داخل الأراضي الروسية، ونفذا مهمات استخباراتية في مناطق بريانسك والمقاطعات المجاورة.

وكشف الأمن الروسي أن أسلحة وذخائر ومتفجرات وصلت إلى المشتبه بهما عبر طائرات مسيرة تم إطلاقها من أوكرانيا، في محاولة لتهريب وسائل تنفيذ العمليات داخل روسيا.

وخلال تفتيش منزليهما، عُثر على طائرات FPV مسيرة معدّلة بعضها مجهّز بأنظمة لإسقاط العبوات الناسفة، إلى جانب نظارات الواقع الافتراضي، ولوحات تحكم، ومحلل ترددات لتحديد أنظمة الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى مسدس ماكاروف مزوّد بكاتم للصوت، وذخائر وصواعق ومكونات عبوات ناسفة.

وأكد البيان أن الموقوفين "أقرا بجميع التهم الموجّهة إليهما"، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لكشف شركائهما في هذا النشاط الإرهابي.

وأفاد المحققون أن المشتبه بهما تورطا في نشر معلومات مضلّلة تهدف لتشويه صورة الجيش الروسي، بالإضافة إلى محاولات جمع تبرعات لصالح القوات الأوكرانية.


يذكر أنه في وقت سابق أيضًا، أفادت مديرية الجهاز في إقليم كراسنودار بإحباط محاولة هجوم إرهابي أخرى كان يخطط لها مواطن روسي في بلدة موستوفسكوي، حيث اعتُقل بينما كان يقترب من مبنى إداري بقصد إحراقه باستخدام خليط حارق.

ويأتي هذا التطور في ظل تحذيرات متزايدة من الأمن الروسي بشأن رسائل ومكالمات مشبوهة مصدرها أوكرانيا، تُوجَّه إلى مواطنين، بينهم قاصرون، بهدف تجنيدهم لتنفيذ أعمال تخريبية مقابل المال.
مواضيع ذات صلة
توقيف خلية لـ"داعش" في الضاحية الجنوبيّة... ما الذي كانت تُخطّط له؟ (فيديو)
lebanon 24
11/07/2025 20:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني: أسقطنا 24 طائرة مسيرة من أصل 41 أطقتها روسيا على أنحاء البلاد
lebanon 24
11/07/2025 20:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إسقاط 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو
lebanon 24
11/07/2025 20:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: روسيا هاجمت أراضينا بـ 367 صاروخا وطائرة مسيّرة خلال الليل
lebanon 24
11/07/2025 20:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-07-11
12:48 | 2025-07-11
12:25 | 2025-07-11
12:00 | 2025-07-11
11:55 | 2025-07-11
11:36 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24