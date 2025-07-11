Advertisement

صحة

في بلدٍ عربيّ... تحذير عاجل من دواء شهير

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1389839-638878325293429007.jpg
Doc-P-1389839-638878325293429007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرا عاجلا من وجود عبوات مغشوشة من المستحضر الشهير Otrivin Adults Nasal Drops 0.1% Solution، الذي يستخدم كمزيل للاحتقان الأنفي للكبار.
Advertisement


وأوضحت الهيئة في منشور رسمي أن هذه العبوات قد تُعرّض حياة المواطنين لمخاطر صحية جسيمة، بعدما تبيّن بعد مراجعة وإفادة من الشركة المصنعة وجود عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ضمن الكميات المطروحة في الأسواق. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بسبب مخاوف صحية مقلقة.. سحب عاجل لعبوات من دواء شهير
lebanon 24
11/07/2025 20:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل سوريّ شهير يُطلق تحذيراً عاجلاً: الوضع غير مبشر
lebanon 24
11/07/2025 20:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من دولة عربية.. شاحن هواتف قابل للانفجار!
lebanon 24
11/07/2025 20:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش: لا تقتربوا من بقايا الصواريخ
lebanon 24
11/07/2025 20:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-07-11
12:48 | 2025-07-11
12:25 | 2025-07-11
12:00 | 2025-07-11
11:55 | 2025-07-11
11:36 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24