في بلدٍ عربيّ... تحذير عاجل من دواء شهير

Advertisement

أطلقت هيئة الدواء تحذيرا عاجلا من وجود عبوات مغشوشة من المستحضر الشهير Otrivin Adults Nasal Drops 0.1% Solution، الذي يستخدم كمزيل للاحتقان الأنفي للكبار.وأوضحت الهيئة في منشور رسمي أن هذه العبوات قد تُعرّض حياة المواطنين لمخاطر صحية جسيمة، بعدما تبيّن بعد مراجعة وإفادة من الشركة المصنعة وجود عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ضمن الكميات المطروحة في الأسواق. (روسيا اليوم)