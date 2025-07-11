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عربي-دولي

المراسم بدأت من "كهف".. "العمال الكردستاني" يبدأ تسليم سلاحه

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:05
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بدأ مقاتلو حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم، في مراسم بمدينة السليمانية شمالي العراق، الجمعة.
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وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنَّ مراسم أول عملية لتسليم سلاح الحزب ستجرى في كهف بمنطقة سورداش شمال غربي السليمانية.
ويسلم العشرات من مقاتلي الحزب أسلحتهم، في مراسم تمثل خطوة أولى رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء تمرد استمر عقوداً في تركيا.

وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعاً دامياً مع الدولة التركية منذ عام 1984، في أيار حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح، بعد دعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة عبد الله أوجلان.

وبعد سلسلة من جهود السلام التي لم تكلل بالنجاح، يمكن أن تمهد المبادرة الجديدة الطريق أمام أنقرة لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتسبب في عبء اقتصادي مهول، وأثار توتراً اجتماعياً وأحدث انقسامات سياسية عميقة في تركيا والمنطقة.

وقالت مصادر مطلعة على الخطة إنه من المتوقع أن يسلم نحو 40 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وقائد واحد، أسلحتهم في المراسم التي ستقام في السليمانية.

ويتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بعد أن جرى دفعه إلى التراجع بعيدا عن الحدود التركية في السنوات القليلة الماضية.


ومن المقرر أن يتم تدمير الأسلحة بوقت لاحق، في مراسم أخرى تحضرها شخصيات من الاستخباراتية التركية والعراقية ومسؤولون في حكومة إقليم كردستان العراق، وأعضاء بارزون في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، الذي لعب أيضا دورا رئيسيا في تسهيل قرار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.

ودعا كل من حزب العمال الكردستاني وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب وأوجلان حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تلبية المطالب السياسية للأكراد.
وفي مقطع مصور نادر نشر على الإنترنت، الأربعاء، حث أوجلان أيضاً البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على نزع السلاح وإدارة عملية السلام الأوسع نطاقا.

واتخذت أنقرة خطوات نحو تشكيل اللجنة، في حين قال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب وأوجلان إن هناك حاجة إلى ضمانات قانونية وآليات معينة لتسهيل انتقال حزب العمال الكردستاني إلى السياسات الديمقراطية.

وقال أردوغان إن حكومته لن تسمح بأي محاولات لتخريب عملية نزع السلاح، مضيفاً أنه سيزف للشعب "بشارة تاريخية سارة". (سكاي نيوز عربية)
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