لافروف يشدد على ضرورة عدم المساس بالهدنة بين إيران وإسرائيل

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دعا سيرغي لافروف، اليوم، إلى استمرار وقف إطلاق النار بين وإيران من دون أي انقطاع، واصفاً الضربات الأميركية على بأنها «خرق للقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور، إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمان آمن المنشآت النووية وحل الخلافات دبلوماسياً.وفيما يتعلق بالقضية ، حذَّر لافروف من أن المخاطر تزداد وتحتدم حول إقامة الدولة الفلسطينية جراء ما سماها سياسات إسرائيل «العدائية».وأضاف خلال المؤتمر الصحافي: «إذا واصلت إسرائيل الاستيطان فلن تبقى هناك أرض للسلطة الفلسطينية». كما عدَّ أن إقامة دولة بمثابة «تحدٍ دولي».على صعيد آخر، اتهم الروسي السياسيين الحاليين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بأنهم يحاولون تحضير للحرب ضد بلاده.وأعرب عن قلقه «من التصرفات الأخيرة لبرلين وباريس ولندن»، عادّاً أن «السياسيين الحاليين ينسون دروس التاريخ». (الشرق الأوسط)