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عربي-دولي

لافروف يشدد على ضرورة عدم المساس بالهدنة بين إيران وإسرائيل

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:20
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إلى استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران من دون أي انقطاع، واصفاً الضربات الأميركية على إيران بأنها «خرق للقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
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وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور، إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمان آمن المنشآت النووية الإيرانية وحل الخلافات دبلوماسياً.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حذَّر لافروف من أن المخاطر تزداد وتحتدم حول إقامة الدولة الفلسطينية جراء ما سماها سياسات إسرائيل «العدائية».

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي: «إذا واصلت إسرائيل الاستيطان فلن تبقى هناك أرض للسلطة الفلسطينية». كما عدَّ أن إقامة دولة بمثابة «تحدٍ دولي».

على صعيد آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي السياسيين الحاليين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بأنهم يحاولون تحضير أوروبا للحرب ضد بلاده.

وأعرب عن قلقه «من التصرفات الأخيرة لبرلين وباريس ولندن»، عادّاً أن «السياسيين الحاليين ينسون دروس التاريخ». (الشرق الأوسط)
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