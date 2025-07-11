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تلقى أموالاً لتشكيل خلية إرهابية.. صورة لشخص أوقفه "الأمن السوري"

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:42
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أعلنت السلطات السورية، إلقاء القبض على شخص على خلفية "تورطه بتلقي أموال لتشكيل خلايا إرهابية".
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وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، مساء الخميس: "ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (غرب)، وبالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، القبض على المدعو يحيى قاسم عبود، لتورطه في قيادة مجموعات إرهابية خارجة عن القانون".
 
كذلك، ذكرت الوكالة أن عبود "رصد وحضر لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية تابعة للدولة السورية"، مشيرة إلى أنَّ "التحقيقات أفادت بأن عبود تلقى دعما مادياً ولوجستياً من المجرم الهارب رامي مخلوف (ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد)، بهدف تشكيل خلايا إرهابية جديدة تضم عناصر من بقايا النظام السابق".
 
وتابعت الوكالة: "عملت هذه الخلايا في السادس من آذار الماضي على تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت مواقع عسكرية وأمنية"، من دون تفاصيل بشأن تلك الأعمال.
 
كذلك، أشارت إلى أن عبود "أحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
 
ويأتي إلقاء القبض على عبود في سياق مساعي الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق. (الأناضول)
 
 
 
 
 
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