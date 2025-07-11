تلقى أموالاً لتشكيل خلية إرهابية.. صورة لشخص أوقفه "الأمن السوري"

أعلنت السلطات ، إلقاء القبض على شخص على خلفية "تورطه بتلقي أموال لتشكيل خلايا إرهابية".

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وقالت الرسمية " "، مساء الخميس: "ألقت في محافظة (غرب)، وبالتعاون مع ، القبض على المدعو يحيى عبود، لتورطه في قيادة مجموعات إرهابية خارجة عن القانون".

كذلك، ذكرت الوكالة أن عبود "رصد وحضر لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية تابعة للدولة السورية"، مشيرة إلى أنَّ "التحقيقات أفادت بأن عبود تلقى دعما مادياً ولوجستياً من المجرم الهارب (ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد)، بهدف تشكيل خلايا إرهابية جديدة تضم عناصر من بقايا النظام السابق".

وتابعت الوكالة: "عملت هذه الخلايا في السادس من آذار الماضي على تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت مواقع عسكرية وأمنية"، من دون تفاصيل بشأن تلك الأعمال.

كذلك، أشارت إلى أن عبود "أحيل إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".