الأمم المتحدة: 798 ضحية في غزة خلال سعيهم للحصول على الغذاء

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أعلن ، الجمعة، أن 798 شخصا على الأقل قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر أيار الماضي.وقال متحدث باسم لحقوق الإنسان للصحفيين، إن 615 شخصا منهم قتلوا في محيط مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية منذ 27 أيار. (سكاي نيوز)