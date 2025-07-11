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الأمم المتحدة: 798 ضحية في غزة خلال سعيهم للحصول على الغذاء

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:06
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 798 شخصا على الأقل قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر أيار الماضي.
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وقال متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للصحفيين، إن 615 شخصا منهم قتلوا في محيط مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية منذ 27 أيار. (سكاي نيوز)
 
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