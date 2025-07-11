الهلال الأحمر الإيراني: 70 بالمئة من جرحى العدوان الإسرائيلي من المدنيين

صرح رئيس بير ، أن 70 % من جرحى العدوان من المدنيين.

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ونقلت ، عن كوليوند، أن العدوان الإسرائيلي على تسبب في تضرر 8 آلاف منزل وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص. (سبوتنيك)