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الهلال الأحمر الإيراني: 70 بالمئة من جرحى العدوان الإسرائيلي من المدنيين

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:37
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صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، أن 70 % من جرحى العدوان الإسرائيلي من المدنيين.
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن كوليوند، أن العدوان الإسرائيلي على إيران تسبب في تضرر 8 آلاف منزل وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص. (سبوتنيك)
 
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