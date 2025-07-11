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عربي-دولي

كيف استغلّ نتنياهو الحرب للبقاء في السياسة؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 08:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كشفت في تقرير معلومات عن كيفية نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطالة عمره السياسي بعد هجوم "حماس" في 7 تشرين الاول 2023.
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وقالت الصحيفة إنه عندما شنت حركة "حماس" هجومها على إسرائيل، وأشعلت بذلك فتيل الحرب في قطاع غزة، بدا أن المسيرة السياسية لنتنياهو قد شارفت على نهايتها. لكن بعد نحو عامين من اندلاع الحرب، لا تزال المعارك مستمرة، وقد عاد نتنياهو ليحظى بموقع نادر من القوة السياسية في الداخل.

ويكشف تحقيق استمر ستة أشهر، ويتضمن العديد من التفاصيل التي لم يكشف عنها من قبل، القصة الكاملة لما جرى خلف الكواليس، موضحا كيف نجح نتنياهو في النجاة السياسية، ثم في تعزيز مكانته بينما كانت الحرب تزداد تعقيدا.

ويأخذ التحقيق القراء إلى غرفته في المستشفى في تموز 2023، وإلى منزله في الدقائق الأولى بعد بدء هجوم "حماس"، ثم إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في الأيام التالية، وصولاً إلى كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار ومداولات مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال عامي 2024 و2025.

ومن خلال مقابلات مع أكثر من 110 مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي، إلى جانب مراجعة عشرات الوثائق والسجلات الحكومية، يكشف التحقيق كيف ساهمت قرارات نتنياهو في جعل إسرائيل أكثر عرضة لهجوم السابع من تشرين الاول، ثم كيف عمل على إطالة أمد الحرب وتوسيع رقعتها.

وعلى نحو غير متوقع، سمح هذا التوسع لإسرائيل بتوجيه ضربة قوية لحزب الله وتحدي إيران، في حين أدى استمرار العمليات في غزة إلى معاناة غير منقطعة للفلسطينيين، وسقوط رهائن إسرائيليين قتلى، ومنح نتنياهو فرصة لتأجيل الحساب السياسي الداخلي. (روسيا اليوم)
 
 
 
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