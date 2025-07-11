كيف استغلّ نتنياهو الحرب للبقاء في السياسة؟

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ذكر موقع " "، أنّ صحيفة " تايمز" الأميركية كشفت في تقرير معلومات عن كيفية نجاح في إطالة عمره السياسي بعد هجوم " " في 7 تشرين الاول 2023.وقالت الصحيفة إنه عندما شنت حركة "حماس" هجومها على ، وأشعلت بذلك فتيل الحرب في ، بدا أن المسيرة السياسية لنتنياهو قد شارفت على نهايتها. لكن بعد نحو عامين من اندلاع الحرب، لا تزال المعارك مستمرة، وقد عاد نتنياهو ليحظى بموقع نادر من القوة السياسية في الداخل.ويكشف تحقيق استمر ستة أشهر، ويتضمن العديد من التفاصيل التي لم يكشف عنها من قبل، القصة الكاملة لما جرى خلف الكواليس، موضحا كيف نجح نتنياهو في النجاة السياسية، ثم في تعزيز مكانته بينما كانت الحرب تزداد تعقيدا.ويأخذ التحقيق القراء إلى غرفته في المستشفى في 2023، وإلى منزله في الدقائق الأولى بعد بدء هجوم "حماس"، ثم إلى مقر في الأيام التالية، وصولاً إلى كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار ومداولات الإسرائيلي خلال عامي 2024 و2025.ومن خلال مقابلات مع أكثر من 110 مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي، إلى جانب مراجعة عشرات الوثائق والسجلات الحكومية، يكشف التحقيق كيف ساهمت قرارات نتنياهو في جعل إسرائيل أكثر عرضة لهجوم السابع من تشرين الاول، ثم كيف عمل على إطالة أمد الحرب وتوسيع رقعتها.وعلى نحو غير متوقع، سمح هذا التوسع لإسرائيل بتوجيه ضربة قوية لحزب الله وتحدي ، في حين أدى استمرار العمليات في غزة إلى معاناة غير منقطعة للفلسطينيين، وسقوط رهائن إسرائيليين قتلى، ومنح نتنياهو فرصة لتأجيل الحساب السياسي الداخلي. (روسيا اليوم)