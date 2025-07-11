أول رد تركي على خطوة تسليم السلاح من حزب العمال الكردستاني

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أعلن حزب العدالة والتنمية، والمتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، الجمعة، أن أولى الخطوات في إطار عملية تسليم الأسلحة من قبل تنظيم حزب العمال الكردستاني قد تحققت، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق هدف " بلا إرهاب".وقال تشيليك في بيان: " تحقيق هدف "تركيا بلا إرهاب" سيفضي إلى تخلص بلدنا من عبء الإرهاب، وسيسهم في بلوغ هدف منطقتنا القريبة بأن تصبح منطقة خالية من الإرهاب"، مشيرا إلى أن هذا المسار يدار بتوجيه من الرئيس .وأضاف المتحدث باسم الحزب أن مؤسسات الدولة، من دبلوماسية واستخبارات وأجهزة أمنية، تواصل جهودها الشاملة على مختلف الأصعدة من أجل تحقيق هذا الهدف.وقال تشيليك: "لقد تم تجاوز عتبة حرجة في هذه المرحلة، ويتعين الآن استكمال عملية تسليم السلاح، وإنهاء جميع فروع حزب العمال الكردستاني وهياكله غير القانونية".وتابع: "بإرادة رئيس الجمهورية، تنفذ هذه العملية كمشروع دولة، ويستمر اليقظة ضد كل أشكال الاستفزاز لضمان تحقيق أهدافها".وبدوره قال مسؤول كبير إن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني يمثل "نقطة تحول لا رجوع عنها" في عملية السلام مع وفرصة لبناء مستقبل خال من الإرهاب.وتابع المسؤول: "نعتبر هذا التطور نقطة تحول لا رجوع عنها.. وفرصة لحماية أرواح الأبرياء وبناء مستقبل خال من الإرهاب"، مضيفا أن أنقرة ستدعم نزع السلاح والاستقرار والمصالحة الدائمة في المنطقة.وذكر المسؤول أن تسليم الأسلحة جزء من ثالث مرحلة من المراحل الخمس لعملية السلام الأوسع نطاقا التي تركز على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحل الجماعة. (سكاي نيوز)