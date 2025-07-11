بالصور... الأكراد يحرقون أسلحتهم في المراجل!

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أحرق العشرات من مسلحي ، أسلحتهم في المراجل، مع بدء عملية نزع السلاح إيذانا بانطلاق مرحلة السلام بعد أكثر من 4 عقود من الصراع المسلح مع .وصرح مصدر لوكالة أن المرحلة الثانية من عملية نزع السلاح هذه ستنفذ خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)