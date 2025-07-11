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بالصور... الأكراد يحرقون أسلحتهم في المراجل!

Lebanon 24
11-07-2025 | 07:19
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أحرق العشرات من مسلحي حزب العمال الكردستاني، أسلحتهم في المراجل، مع بدء عملية نزع السلاح إيذانا بانطلاق مرحلة السلام بعد أكثر من 4 عقود من الصراع المسلح مع تركيا.
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وصرح مصدر لوكالة ريا نوفوستي أن المرحلة الثانية من عملية نزع السلاح هذه ستنفذ خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 

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